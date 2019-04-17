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17 Квітень 2019, Київ 21:32
Новини | Політика

До справи українських моряків долучили резолюцію Ради Європи щодо їхнього статусу

Раніше обвинувачення наголошувало, що немає жодних підстав вважати захоплених моряків військовополоненими, заявив Полозов.

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Лефортовський суд Москви долучив до справи захоплених українських моряків резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи, в якій їх опосередковано визнають військовополоненими. Про це «Громадському» розповів адвокат Микола Полозов.

Він зазначив, що до справи також додали звіт управління комісара ООН з прав людини.

Раніше обвинувачення наголошувало, що немає жодних підстав вважати захоплених моряків військовополоненими, додав Полозов.

Сьогодні, 17 квітня, усім українським морякам продовжили арешт до кінця липня.

Полонені моряки: Україна судиться з Росією
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Полонені моряки: Україна судиться з Росією

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25 листопада біля берегів анексованого Криму російські прикордонники захопили три українських військових кораблі й 24 моряків. Військовослужбовців звинувачують у незаконному перетині кордону Росії. Моряків утримують у СІЗО в Москві.

Київ вважає те, що сталося актом агресії, а моряків називає військовополоненими. Позицію України підтримали США, НАТО і Євросоюз. ООН визнала захоплених моряків військовополоненими.

Україна через Міжнародний трибунал з морського права вимагатиме звільнення Росією полонених українських моряків, повідомив 16 квітня президент України Петро Порошенко.

Міністерство закордонних справ Росії розкритикувало звернення України в Міжнародний трибунал і заявило, що цей суд «не володіє юрисдикцією для розгляду» інциденту.

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