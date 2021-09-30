Шеф-редактор The Insider заявив, що перебуває за межами Росії, але не впевнений щодо безпеки

Шеф-редактор російського видання The Insider Роман Доброхотов заявляє, що перебуває за межами Росії.

«Я перебуваю за межами Росії, але на скільки це в безпеці, складно сказати... Тобто складно бути впевненим, що якщо ти займаєшся журналістськими розслідуваннями, то ти хоча б у якійсь країні перебуваєш у безпеці, але так от запросто увійти в мою квартиру і відібрати в мене мої робочі інструменти, комп’ютер і телефон, у них тепер не вийде», – сказав Доброхотов в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Очевидно, що йдеться про переслідування мене як редактора The Insider через наші розслідування. Багато з них були пов’язані з ФСБ… Цього разу вони вже намагаються залякати мою родину, батьків, дружину з маленькими дітьми. Увірвалися о 6-ій ранку, забрали телефони і комп’ютери», – додав він.

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30 вересня стало відомо, що в Росії співробітники правоохоронних органів проводять обшук у квартирі батьків засновника і шеф-редактора сайту розслідувань The Insider Романа Доброхотова.

Обшуки пройшли у кримінальній справі про незаконний перетин кордону, написав журналіст у твіттері. У липні у нього вилучили закордонний паспорт, після чого йому вдалося залишити Росію.

Пресслужба ФСБ 30 вересня заявила, що в серпні Доброхотов незаконно перетнув кордон з Україною в Воронезькій області в обхід прикордонного пункту. У прикордонній службі України відмовилися коментувати цю заяву, назвавши її «маніпулятивною риторикою ФСБ».

Роман Доброхотов заперечив заяву ФСБ про те, що він нібито перетнув українсько-російський кордон, повідомляє телеграм-канал ЧТД. Журналіст підтвердив, що перебуває за межами Росії, але не уточнив, в якій саме країні. Доброхотов каже, що не має наміру просити політичного притулку за кордоном.

Телеканал «Дождь» із посиланням на адвоката Юлію Кузнєцову повідомив, що Доброхотова оголосили в розшук. У ФСБ Росії заявили, що тільки планують це зробити.

«Я не думаю, що за такою статтею взагалі когось можна оголосити в Інтерпол, і я не думаю, що вони сподіваються отримати мене назад за такою ось статтею. Абсурдною, насправді. Тому що я мав право виїжджати з Росії, не було ніяких судових рішень, обмежень на виїзд. Тобто там, де я зараз перебуваю, місце я не розголошую, я перебуваю зовсім легально. Тому справу треба закривати, а порушувати справи щодо тих ФСБшників, які відібрали мої закордонні паспорти і обмежили мене в моєму конституційному праві на свободу пересування», – розповів Роман Доброхотов Радіо Свобода.

Як повідомляє «Дождь», батька і дружину Романа Доброхотова після обшуків відвезли на допит.

Журналіст вважає, що мета цієї кримінальної справи – чинити тиск на його родичів і отримати доступ до телефонів і комп’ютерів, щоб з’ясувати його місце перебування.

Він також наголосив, що його видання продовжить готувати розслідування і залякати його не вдасться.

The Insider – розслідувальне видання, зареєстроване в Латвії, відоме низкою резонансних розслідувань про роботу російських спецслужб. Сам Доброхотов після попередніх обшуків у себе пов’язував кримінальну справу зі своєю професійною діяльністю, зазначивши, що в Росії йде атака проти всіх незалежних медіа.