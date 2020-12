Після виборів політична організація Трампа отримала понад 150 млн доларів внесків – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп отримав понад 150 мільйонів доларів після дня виборів на свою кампанію та комітет політичних дій, повідомили американські ЗМІ.

Трамп збирав гроші протягом листопада. Це відбувалося на тлі необґрунтованих заяв про фальсифікацію виборів.

30 листопада газета The New York Times написала, що президент зібрав 170 мільйонів доларів протягом місяця, коли його кампанія оголошувала терміновий збір коштів. Видання The Washington Post повідомляло, що сума становила щонайменше 150 мільйонів доларів.

Більшу частину грошей вдалося зібрати в перший тиждень після виборів, повідомляє The New York Times з посиланням на свої джерела.

Офіційно речник кампанії Трампа Тім Муртаф відмовився коментувати інформацію журналістів.

Близько 75 відсотків пожертвуваних коштів надходять до нового комітету політичних дій, який називається «Врятуй Америку», повідомляють газети. Гроші можуть бути використані для фінансування майбутньої політичної діяльності Трампа.

Решта 25 відсотків спрямовується до Республіканського національного комітету.

The New York Times заявила, що сума пожертв майже дорівнює сумі грошей, внесених на піку кампанії, яку Трамп програв своєму претенденту від демократів Джо Байдену.

Представники виборчої кампанії повідомили Washington Post, що пожертви здійснюються в основному від людей, які лояльні до президента і жертвують невеликі суми.

На виборах президента США 3 листопада Дональд Трамп поступився своєму опоненту з Демократичної партії Джо Байдену.