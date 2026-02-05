Дональд Туск розпочав візит в Україну

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск 5 лютого прибув із візитом до Києва, повідомила канцелярія голови уряду.

На залізничному вокзалі української столиці його зустрів міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Деталі візиту очільника уряду Польщі наразі не оприлюднювалися.

«На запрошення Володимира Зеленського найближчими днями буду в Києві. В цей драматичний час Україна не може стояти самотньою», – писав Дональд Туск у соцмережі Х раніше цього тижня.

Минулого місяця після висловлювань президента США Дональда Трампа щодо російсько-української війни Туск наголошував: «Це Росія відкидає мирний план, підготовлений США, а не Зеленський. Єдиною відповіддю Росії були подальші ракетні атаки на українські міста».

Туск не уточнював, кого саме стосується його допис. Водночас раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна, а не Росія, затримує укладення потенційної мирної угоди.

Відповідаючи на запитання, чому переговори під керівництвом США досі не розв’язали найбільший конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, Трамп назвав ім’я президента України Володимира Зеленського.

Наприкінці грудня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив думку, що до завершення мирних переговорів щодо України ще далеко.