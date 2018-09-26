Штаб ООС: 5 військових поранені минулої доби на Донбасі

П’ятеро українських військових були поранені минулої доби, 25 вересня, внаслідок бойових дій у зоні конфлікту на сході України, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

За даними штабу, підтримувані Росією бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових, зокрема – і з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Обстрілів зазнали, зокрема, українські позиції в районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Золоте, Катеринівка, Новолуганське, Зайцеве, Піски, Тарамчук, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

У штабі ООС повідомили, що від початку нової доби обстріли продовжилися, але постраждалих серед військових не було.

Станом на ранок 26 вересня угруповання «ДНР» про обстріли минулої доби зведених даних не наводить. Угруповання «ЛНР» звинувачує українських військових у двох обстрілах, даних про постраждалих не наводить.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.