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26 Вересень 2018, Київ 09:23
Новини | Події

Штаб ООС: 5 військових поранені минулої доби на Донбасі

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі, 25 вересня 2018 року (дані Міноборони України)

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П’ятеро українських військових були поранені минулої доби, 25 вересня, внаслідок бойових дій у зоні конфлікту на сході України, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

За даними штабу, підтримувані Росією бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових, зокрема – і з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Обстрілів зазнали, зокрема, українські позиції в районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Золоте, Катеринівка, Новолуганське, Зайцеве, Піски, Тарамчук, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

У штабі ООС повідомили, що від початку нової доби обстріли продовжилися, але постраждалих серед військових не було.

Скільки коштує вбратися бойовиком? | «Донбас.Реалії»
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Скільки коштує вбратися бойовиком? | «Донбас.Реалії»

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Станом на ранок 26 вересня угруповання «ДНР» про обстріли минулої доби зведених даних не наводить. Угруповання «ЛНР» звинувачує українських військових у двох обстрілах, даних про постраждалих не наводить.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.

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