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01 Грудень 2018, Київ 20:31
Новини | Події

Жоден український військовий не постраждав під час бойових дій на Донбасі 1 грудня – штаб

Український військовий спостерігає в армійський перископ за позиціями бойовиків під Мар'їнкою, 12 червня 2018 року

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Жоден український військовий не постраждав під час бойових дій на Донбасі 1 грудня, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

За інформацією військових, станом на 18:00 підтримувані Росією бойовики сім разів порушили режим припинення вогню.

В угрупованнях «ДНР» і «ЛНР» наразі не повідомляють про бойові дії 1 грудня.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

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