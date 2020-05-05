На Донбасі бойовики вранці двічі порушили режим тиші – Міноборони

Від початку поточної доби, 5 травня, бойовики двічі порушили режим припинення вогню. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

«Ніч минула спокійно, проте вже вранці російсько-окупаційні війська здійснили 2 обстріли. Так, на Луганському напрямку близько 10-ї години противник застосував стрілецьку зброю біля Оріхового. Також у цей час тут було зафіксовано активність ворожого снайпера. На Донецькому напрямку після 6-ї години ранку на наших позиціях неподалік Невельського розірвалися 6 мін калібру 82 мм», – мовиться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що втрат у лавах ЗСУ немає.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.