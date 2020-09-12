Минулої доби бойовики на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі 10 вересня тричі порушили домовленості про повне припинення вогню, що вступили в дію 27 липня.

«Ворог обстріляв зі стрілецької зброї позиції наших військ неподалік Шумів, де мала пройти зустріч представників СЦКК та ОБСЄ і де були надані гарантії безпеки... Окрім того, два ворожі обстріли зафіксовано на ділянці фронту поблизу Золотого», – йдеться в повідомленні штабу у фейсбуці.

Українські військові кажуть, що бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

«Від початку поточної доби, 11 вересня, режим припинення вогню зберігається повною мірою», – додали у штабі.

В угрупованні «ДНР» не повідомляють про бойові дії 10 вересня, у тому числі вони не коментують інцидент біля Шумів. Бойовики «ЛНР» звинувачують українську армію в обстрілі біля Голубовського.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу і до 6 вересня українські військові не повідомляли про поранених та вбитих внаслідок бойових дій. Тоді внаслідок обстрілів на Донбасі один військовий загинув, ще один був поранений.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.