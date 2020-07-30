Бойовики здійснили «провокативний обстріл» 30 липня біля Новотошківського – ООС

Підтримувані Росією бойовики 30 липня здійснили «провокативний обстріл» поблизу Новотошківського на Луганщині, використавши для цього підствольні гранатомети і стрілецьку зброю, повідомляє в ранковому зведенні пресцентр операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, вогонь у відповідь українські сили не відкривали.

За минулу добу зафіксували один постріл із підствольного гранатомету біля Новолуганського. «Цей постріл ніс провокативний характер і був неприцільним, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали», – повідомили у пресцентрі.

У повідомленні наголошується, що від початку вступу в силу режиму припинення вогню, який розпочався 27 липня, поранених та загиблих військових зі складу Об’єднаних сил немає.

У штабі ООС заявляють, що ситуація на Донбасі залишається «повністю контрольованою».

В угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», підтримуваних Росією, даних про обстріли станом на ранок 30 липня не наводять.

З 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». Домовленість досягнута 22 липня на переговорах Тристоронньої контактної групи. Вже в перший день у штабі ООС повідомили про два обстріли з боку бойовиків.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу.

При цьому сторони заперечують свою провину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.