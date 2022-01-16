Український військовий поранений через обстріл на Донбасі – штаб ООС

Російські гібридні війська порушили режим припинення вогню на Донбасі протягом дня 16 січня, внаслідок обстрілу зазнав поранення український військовий, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

За інформацією військових, підтримувані Росією сепаратисти вели вогонь з гранатометів і стрілецької зброї в бік Катеринівки.

«Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний», – ідеться в повідомленні.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.