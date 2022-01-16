Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Український військовий поранений через обстріл на Донбасі – штаб ООС

Українські військові біля лінії розмежування на Донбасі, січень 2022 року

Російські гібридні війська порушили режим припинення вогню на Донбасі протягом дня 16 січня, внаслідок обстрілу зазнав поранення український військовий, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

За інформацією військових, підтримувані Росією сепаратисти вели вогонь з гранатометів і стрілецької зброї в бік Катеринівки.

«Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний», – ідеться в повідомленні.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG