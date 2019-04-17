Двоє військових поранені минулої доби на Донбасі – штаб ООС

Двоє українських військових поранені минулої доби на Донбасі внаслідок обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За цими даними, бойовики 16 квітня здійснили дев’ять обстрілів, із них – чотири рази – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

За повідомленням штабу, від початку доби 17 квітня бойовики вогонь не відкривали.

Підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» звинувачують українських військових в обстрілі своїх позицій.

На Донбасі від 8 березня діє новий режим тиші, про який домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську. Цього разу, як і раніше, перемир’я не дотримується і порушувалося відразу в перші години після проголошення.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.