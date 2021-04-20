Минула доба на Донбасі: 6 обстрілів, серед військових – без бойових втрат

Підтримувані Росією бойовики шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі минулої доби, 19 квітня, повідомили у пресцентрі операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, обстріли зафіксували неподалік Авдіївки, Південного, Майорська, Пісків. Велися вони з мінометів 120-го калібру, протитанкових ракетних комплексів, зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Зайцеве бойовики здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2, додали у пресцентрі.

Станом на 7 годину ранку, 20 квітня зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню – неподалік Золоте-4 бойовики відкривали вогонь із гранатометів різних систем, йдеться в повідомленні.

Бойових втрат серед український військових минулої доби і від початку нинішньої – немає, повідомили у штабі ООС.

Підтримувані Росією бойовики з угруповання «ЛНР» звинувачують українських військових у двох обстрілах своїх позицій. В угрупованні «ДНР» про обстріли станом на ранок 20 квітня не повідомляють.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

На цей час, за повідомленнями, внаслідок обстрілів противника й підривів на вибухових пристроях протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні 35 українських військовослужбовців (із них близько 28 лише протягом цього року), ще понад 85 були поранені чи зазнали бойових травм.