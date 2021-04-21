Штаб ООС повідомив про 9 обстрілів минулої доби на Донбасі

Підтримувані Росією бойовики продовжують обстрілювати позиції українських військових на Донбасі, зокрема, минулої доби таких обстрілів було дев’ять, повідомили у пресцентрі операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, внаслідок обстрілів бойових втрат серед військових не було.

Станом на 7 годину ранку, 21 квітня, зафіксовано три порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ, серед українських військових – без втрат, додали у пресцентрі.

Підтримувані Росією бойовики з угруповань «ДНР» і «ЛНР» звинуватили ЗСУ в обстрілах своїх позицій.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

На цей час, за повідомленнями, внаслідок обстрілів противника й підривів на вибухових пристроях протягом нинішнього перемир’я загинули принаймні 35 українських військовослужбовців (із них близько 28 лише протягом цього року), ще понад 85 були поранені чи зазнали бойових травм.