На Донбасі минулої доби було 6 обстрілів, військові не постраждали – штаб ООС

Підтримувані Росією бойовики минулої доби шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил. За повідомленням, українські військові внаслідок обстрілів не постраждали.

Зокрема, обстріли зафіксували неподалік Пісків, Світлодарська, Зайцева, Красногорівки, Авдіївки. Бойовики обстрілювали позиції ЗСУ з підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, з автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів.

«На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін», – заявили у пресцентрі.

Станом на 7 годину ранку, 19 травня, порушень режиму припинення вогню на Донбасі не зафіксовано, йдеться в повідомленні.

Підтримуване Росією угруповання «ДНР» даних про обстріли станом на 19 травня не дає, угруповання «ЛНР» звинувачує українські сили в двох обстрілах своїх позицій.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

Як повідомило Управління зв’язків з громадськістю Збройних сил України на запит Радіо Свобода, з моменту оголошення режиму припинення вогню 27 липня 2020 року і до 5 травня 2021 року в районі проведення операції Об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей загинули (померли) 99 військовослужбовців. З цієї кількості 34 військових загинули «під час бойової обстановки», зазнали поранень 190 військовослужбовців, уточнили в ЗСУ.

За даними ЗСУ, від початку збройного конфлікту загинули 3886 військовослужбовців, поранень зазнали понал 12,6 тисяч військових.