Минула доба на Донбасі: 9 порушень режиму припинення вогню, серед військових – без втрат

Підтримувані Росією бойовики протягом минулої доби, 29 липня, здійснили дев’ять порушень режиму припинення вогню, повідомив пресцентр операції Об’єднаних сил.

Бойових втрат внаслідок обстрілів серед українських військових немає, йдеться в повідомленні.

За даними штабу ООС, обстріли зафіксували біля Широкина, Водяного, що на Приазов’ї, Шумів, Південного, Авдіївки, Золотого-4, Новотошківського, велися вони з мінометів 120-го та 82-го калібру, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Зайцеве бойовики здійснювали дистанційне мінування території мінами ПОМ-2, йдеться в повідомленні.

На обстріли українській військові відкривали вогонь у відповідь, повідомили у пресцентрі.

Станом на 7 годину ранку 30 липня з боку підтримуваних Росією бойовиків порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, заявили в штабі ООС.

Незаконне збройне угруповання «ДНР» станом на ранок 30 липня інформації про обстріли не наводить, але напередодні звинуватило Збройні сили України в обстрілі окупованої ним території 29 липня, внаслідок чого нібито троє бойовиків загинули, ще один поранений. Об’єктивних підтверджень цьому наразі немає.

Угруповання «ЛНР» заявило про один обстріл своїх позицій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.