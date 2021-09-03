Військові повідомили про 5 порушень режиму тиші на Донбасі минулої доби

Підтримувані Росією бойовики минулої доби на Донбасі п’ять разів порушили режим припинення вогню, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

Внаслідок обстрілів один військовий був поранений, він перебуває у медичному закладі, стан його здоров’я – задовільний.

Обстріли зафіксували неподалік Золотого-3, Новомихайлівки, Красногорівки, Новотошківського і велися зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, артилерії калібру 100-мм.

«З метою припинення агресивних дій ворога українські захисники відкривали вогонь з незаборонених Мінськими домовленостями зразків озброєння. Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників місії ОБСЄ», – йдеться в повідомленні.

Станом на 7 годину ранку 3 вересня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, додали у штабі ООС.

В угрупованні «ДНР» даних про обстріли станом на ранок 3 вересня не наводять, в угрупованні «ЛНР» заявляють про один обстріл їхніх позицій із боку ЗСУ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.