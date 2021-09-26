Штаб ООС: на Донбасі один військовий загинув, один – поранений

Підтримувані Росією бойовики 26 вересня тричі порушили режим припинення вогню, один український військовий загинув, ще один – поранений, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, військовий загинув внаслідок підриву на невідомому пристрої бойовиків. Інший військовий зазнав вогнепального осколкового поранення, його стан – середньої тяжкості.

Обстріли зафіксували в напрямку Лебединського, біля Мар’їнки і Нью-Йорка, велися вони зі станкових протитанкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї.

«Наші військовослужбовці відкрили адекватний вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність», – повідомили у пресцентрі ООС.

У підтримуваному Росією угрупованні «ДНР» даних про обстріли за 26 вересня не наводять. В угрупованні «ЛНР» заявили про загибель одного бойовика внаслідок обстрілу з боку ЗСУ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.

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