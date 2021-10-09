Минула доба на Донбасі: 10 обстрілів, український військовий тяжко поранений

Підтримувані Росією бойовики минулої доби на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню, зокрема тричі застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння, повідомив вранці 9 жовтня пресцентр операції Об’єднаних сил. Внаслідок обстрілів був тяжко поранений український військовий.

Обстріли по позиціях ЗСУ зафіксували поблизу Золотого-4, Троїцького, Майорська, Красногорівки, Кримського, Причепилівки, Лопаскина, Широкина.

«На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння», – йдеться в повідомленні.

Станом на 7:00 9 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, повідомили в пресцентрі ООС.

У підтримуваному Росією угрупованні «ДНР» українських військових звинуватили в одному обстрілі своїх позицій, в угрупованні «ЛНР» про обстріли станом на ранок 9 жовтня не повідомляють.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.