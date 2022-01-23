Український військовий травмований через обстріли бойовиків на Донбасі – штаб ООС

Російські гібридні сили на Донбасі минулої ночі 23 січня чотири рази порушили режим припинення вогню, в результаті обстрілів зазнав бойового травмування український військовослужбовець, повідомляє пресцентр оперції Об’єднаних сил.

Бойовики двічі відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів неподалік Травневого та безпосередньо по самому населеному пункту. З мінометів підтримувані Росією сепаратисти здійснили обстріл поблизу Водяного. Один боєприпас був скинутий з безпілотника.

«Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове травмування. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний», – ідеться в повідомленні.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.