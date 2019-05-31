Минула доба на Донбасі: 8 обстрілів з боку бойовиків і 2 поранених військових ЗСУ

У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що упродовж минулої доби підтримувані Росією бойовики 8 разів відкривали вогонь на Донбасі, внаслідок чого двоє українських військовослужбовців були поранені.

Повідомляється, що під час обстрілів бойовики 4 рази використали озброєння, заборонене Мінськими угодами.

«Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні штабу на сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, від початку поточної доби бойовики стріляли чотири рази, втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.

В угрупованні «ЛНР» звинувачують українських військових в двох обстрілах упродовж 30 травня. Бойовики з угруповання «ДНР» на своїх ресурсах пишуть, що українські військові обстріляли два селища в Новоазовському районі, і село біля окупованого Донецька.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.