Українські військові не постраждали минулої доби на Донбасі – штаб ООС

Українські військові не зазнали втрат минулої доби, 26 вересня, у зоні збройного конфлікту на сході України, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

За даними штабу, підтримувані Росією бойовики 15 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, зокрема, два рази – з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Обстрілів зазнали, зокрема, українські позиції в районах населених пунктів Кримське, Вільний, Світлодарськ, Красногорівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

У штабі ООС повідомили, що від початку нової доби обстріли продовжилися, але постраждалих серед військових не було.

Станом на ранок 27 вересня угруповання «ДНР» про обстріли минулої доби зведених даних не наводить. Угруповання «ЛНР» звинувачує українських військових у чотирьох обстрілах, даних про постраждалих не наводить.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.