Бойовики за добу порушили режим тиші на Донбасі 13 разів, один військовий поранений – ООС

Контрольовані Росією сили 13 разів порушили режим тиші на Донбасі, повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Унаслідок обстрілів поблизу Чермалика Донецької області один український воїн отримав поранення.

29 грудня порушень режиму тиші зафіксовано не було.

Бойовики «ДНР» 28 грудня звинувачували українську армію в кількох обстрілах, зокрема, там заявляють про пошкоджений будинок у Донецьку. В угрупованні «ЛНР» не повідомляють про обстріли.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.