Минула доба на Донбасі: три обстріли, серед військових – без втрат

Підтримувані Росією бойовики минулої доби тричі порушували режим припинення вогню на Донбасі, з них один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, повідомляє вранці 15 жовтня пресцентр операції Об’єднаних сил. Постраждалих серед українських військових немає, йдеться в повідомленні.

Обстріли зафіксували біля Південного, Новолуганського, Катеринівки.

«Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненого Мінськими домовленостями озброєння», – повідомили у пресцентрі.

За даними штабу ООС, станом на 7:00 15 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Підтримуване Росією угруповання «ДНР» про обстріли станом на ранок 15 жовтня не повідомляє, угруповання «ЛНР» заявляє про один обстріл своїх позицій із боку ЗСУ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.

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