На Донбасі було понад 100 порушень режиму «тиші» станом на 20:00 – штаб ООС

Підтримувані Росією бойовики здійснили 101 порушення режиму припинення вогню на Донбасі 19 лютого станом на 20:00, 88 з яких були із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, повідомив пресцентр операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, під час обстрілів застосовувалися, зокрема, міномети калібру 120 мм і 82 мм, артилерія калібру 152мм і 122 мм, гранатомети.

Внаслідок обстрілів двоє українських військових загинули, четверо були поранені.

За останні кілька днів безпекова ситуація на сході України суттєво погіршилася.

Ватажки угруповань «ДНР» і «ЛНР» оголосили про евакуацію своїх жителів до Росії вдень 18 лютого. Вони пояснили це зростанням напруженості у регіоні.

В Україні наголошують, що не планують жодних наступальних операцій на Донбасі і попереджають про провокації Росії.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що інтенсивність бойових дій на сході України цього тижня різко зросла і наблизилась до тієї, що спостерігалась до набрання чинності домовленості про припинення вогню у липні 2020 року.