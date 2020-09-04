Бойовики дотримувалися тиші на Донбасі 3 вересня – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 3 вересня російські гібридні сили дотримувалися режиму припинення вогню, повідомляє штаб ООС.

Серед особового складу Об’єднаних сил втрат та поранень немає, вказує штаб.

Підконтрольні Росії угруповання «ДНР» та «ЛНР» також не повідомляли про бойові дії 3 вересня.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих внаслідок бойових дій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.