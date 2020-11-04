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04 листопада 2020, Київ 20:25
Новини | Події

ООС: українські військові збили безпілотник бойовиків на Донбасі

У зоні бойових дій на Донбасі 4 листопада поблизу населеного пункту Шуми українські військові зафіксували проліт безпілотного літального апарата російських гібридних сил.

«Українські військовослужбовці, застосувавши стрілецьку зброю, збили ворожий безпілотник», – ідеться у вечірньому зведенні штабу операції Об’єднаних сил.

Всього ж порушень умов перемир’я було три, вказано в повідомленні. Два обстріли було зафіксовано поблизу населених пунктів Новолуганське та Гнутове, вказує штаб.

У вечірньому зведенні не йдеться про втрати чи поранення серед українських військових.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» ще не повідомляли про бойові дії 4 листопада.

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Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Унаслідок активізації бойових дій 29 і 30 жовтня на Донбасі загинули двоє українських військових, ще двоє були поранені.

Після цього відбулася позачергова зустріч Тристоронної контактної групи для переговорів про врегулювання на окупованій частині Донбасу. Українська делегація в ТКГ повідомила, що сторони домовилися продовжувати перемир’я.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

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