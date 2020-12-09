Бойовики здійснили 6 порушень на Донбасі – штаб

Російські гібридні сили з початку доби 9 грудня здійснили 6 порушень режиму припинення вогню, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«По українських позиціях неподалік Талаківки російсько-окупаційні війська двічі відкривали провокаційний вогонь із гранатометів різних систем. А поблизу Авдіївки – з автоматичного станкового гранатомета. Для коригування вогню з АГС ворог застосував БПЛА типу «квадрокоптер» зі сторони населеного пункту Мінеральне. Всього декілька пострілів зі стрілецької зброї знадобилося українським воїнам, аби збити БПЛА противника після перетину лінії розмежування», – ідеться у вечірньому зведенні.

Бойових втрат і поранень серед українських військових немає, додають у штабі.

В угрупованні «ЛНР» про бойові дії 9 грудня не повідомляють.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинуватили в обстрілі околиць Горлівки, а також села Нова Таврія на півдні контрольованої бойовиками території.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.