Бойовики на Донбасі 13 лютого здійснили два обстріли – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі 13 лютого російські гібридні сили здійснили два порушення режиму припинення вогню, інформує штаб операції Об’єднаних сил.

За цими даними, бойовики з підствольних гранатометів стріляли поблизу населених пунктів Старогнатівка та Водяне, що на Приазов’ї.

Українські військові вказують, що відкривали вогонь у відповідь, втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» про бойові дії 13 лютого не повідомляли.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.