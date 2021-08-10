Бойовики на Донбасі здійснили 9 порушень за добу – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі впродовж доби 9 серпня сталося дев’ять порушень режиму тиші з боку російських гібридних сил, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, вісім порушень пов’язані з веденням вогню, а на Луганщині «був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування».

Бойових втрат серед підрозділів Об’єднаних сил немає, ідеться в ранковому зведенні.

В угрупованні «ЛНР» ще не повідомляли про бойові дії 9 серпня.

В угрупованні «ДНР» зведених даних за минулу добу ще не наводили, але звинуватили українських військових в обстрілі півдня контрольованої бойовиками території зранку 10 серпня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.