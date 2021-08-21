На Донбасі понад добу зберігається режим тиші – штаб ООС

У зведенні штабу операції Об’єднаних сил немає жодного повідомлення про обстріли чи інші порушення з боку російських гібридних сил.

«Протягом минулої доби, 20 серпня, та станом на 7 годину ранку 21 серпня в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано», – ідеться в ранковому зведенні.

Угруповання «ДНР» та «ЛНР» також не повідомляють про бойові дії 20 серпня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.