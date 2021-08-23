Доба на Донбасі: п’ять порушень, один військовий загинув

У зоні бойових дій на Донбасі 22 серпня один український військовий зазнав вогнепального поранення, несумісного з життям, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За цими даними, російські гібридні сили п’ять разів порушили умови перемир’я впродовж минулої доби. Три з них були пов’язані з обстрілами, поблизу Південного бойовики здійснили дистанційне мінування, а на Луганщині було зафіксовано проліт безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування, ідеться в ранковому зведенні.

Угруповання «ДНР» ще не інформувало про бойові дії 22 серпня.

В угрупованні «ЛНР» українських військових звинуватили в одному обстрілі впродовж минулої доби.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.