На Донбасі з початку доби немає втрат серед українських військових – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 12 жовтня немає втрат серед українських військових, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, російські гібридні сили одного разу порушили режим припинення вогню на Донеччині.

«Біля Зайцевого позиції наших воїнів ворог обстріляв зі стрілецької зброї», – ідеться у вечірньому зведенні.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» про бойові дії 12 жовтня не повідомляли.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.