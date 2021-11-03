Штаб ООС повідомляє про два порушення режиму тиші бойовиками

Російські гібридні війська двічі порушили режим тиші з початку доби 3 листопада, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Поблизу населених пунктів Лобачеве та Південне противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів», – ідеться в зведенні.

Втрат серед українських військовослужбовців немає, вказано в повідомленні.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» зведених даних про бойові дії 1 листопада не наводили.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.