На Донбасі зазнав тяжкого поранення санітар – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі внаслідок обстрілу з боку російських гібридних сил 14 листопада зазнав поранення водій-санітар, повідомляє штаб операції Обʼєднаних сил.

«Пошкоджено два санітарні автомобілі. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – тяжкий», – ідеться в ранковому зведенні.

За даними штабу, бойовики за минулу добу здійснили 19 порушень режиму припинення вогню, 7 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Зокрема, як вказують українські військові, в напрямку Невельського російські гібридні сили вели вогонь з мінометів калібру 120 міліметрів. «Під обстріл з артилерії калібру 122 міліметри потрапили околиці населеного пункту – пошкоджено житлові будинки та прилеглу територію. Втрат серед цивільного населення немає», – вказано в повідомленні.

В угрупованні «ДНР» про бойові дії 14 листопада ще не повідомляли.

В угрупованні «ЛНР» зведених даних також не наводять, але звинувачують ЗСУ в обстрілі селища Аннівка з артилерії калібру 152 міліметри.

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.