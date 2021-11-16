Бойовики шість разів минулої доби порушили режим припинення вогню на Донбасі – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що 15 листопада на Донбасі російські гібридні сили шість разів порушили режим припинення вогню.

«Неподалік Золотого-4 окупанти обстріляли наші позиції зі станкових протитанкових та підствольних гранатометів. У районі Світлодарська ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем. Біля Новозванівки російські найманці вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Талаківки ворожі війська здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї. У напрямку Попасної противник двічі відкривав вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів», – повідомили у штабі.

Втрат серед особового складу Обʼєднаних сил немає, ідеться в ранковому зведенні.

В угрупованні «ДНР» про бойові дії 15 листопада не повідомляли.

В угрупованні «ЛНР» українських військових звинуватили у двох обстрілах упродовж минулої доби.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.