Бойовики на Донбасі здійснили два обстріли – пресслужба ОС

У зоні бойових дій на Донбасі впродовж доби 6 лютого російські гібридні сили двічі порушили режим припинення вогню, повідомляє пресслужба Обʼєднаних сил.

«У бік Водяного Донецької області окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів. Неподалік Пісків російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів», – вказано в ранковому зведенні.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає, ідеться в повідомленні.

В угрупованні «ЛНР» про бойові дії 6 лютого не повідомляли.

В угрупованні «ДНР» заявили про загибель одного бойовика.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За даними ЗСУ, за 2021 рік, станом на 21 грудня, в ході бойової обстановки загинули 65 людей із особового складу Збройних сил України.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч людей.