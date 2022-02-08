На Донбасі зазнав поранення український військовий – пресслужба ОС

У зоні бойових дій на Донбасі 7 лютого зазнав поранення один український військовий, повідомляє пресслужба Обʼєднаних сил.

«Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний», – ідеться в ранковому зведенні.

За даними пресслужби, впродовж минулої доби російські гібридні сили пʼять разів порушили режим припинення вогню.

«Позиції захисників Південного, Водяного, Невельського та Пісків (двічі) російські найманці обстрілювали зі стрілецької зброї», – вказано в повідомленні.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» про бойові дії 7 лютого не повідомляли.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За даними ЗСУ, за 2021 рік, станом на 21 грудня, в ході бойової обстановки загинули 65 людей із особового складу Збройних сил України.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч людей.