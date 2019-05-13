Троє військових постраждали минулої доби на Донбасі – штаб ООС

Троє українських військових постраждали внаслідок бойових дій на Донбасі минулої доби, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

«Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення, один воїн був травмований в результаті вибуху ворожої мінометної міни. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь», – йдеться в повідомленні.

За даними військових, підтримувані Росією бойовики обстрілювали позиції українських військових 16 разів, із них один раз один раз – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм.

Під обстріл потрапили українські позиції біля таких населених пунктів: Авдіївка, Гнутове, Кам’янка, Новотроїцьке, Талаківка, Богданівка, Старогнатівка, Гранітне, Лебединське, Кримське, Новотошківське, Зайцеве.

Від початку доби 13 травня обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків продовжилися, українські військові не постраждали.

Бойовики з угруповань «ДНР» і «ЛНР» звинувачують українських військових в обстрілах своїх позицій, про поранених не повідомляють.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.