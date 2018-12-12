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12 Грудень 2018, Київ 09:13
Новини | Події

Двоє українських військових поранені на Донбасі 11 грудня – штаб

Український військовий по дорозі в село Катеринівка

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Два українські військові поранені на Донбасі 11 грудня, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

У штабі нарахували 11 порушень режиму припинення вогню з боку підтримуваних Росією бойовиків.

В угрупованні «ДНР» не повідомляють про бойові дії 11 грудня. Бойовики «ЛНР» звинувачують українську армію в трьох обстрілах.

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Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України від квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

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