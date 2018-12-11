Бойовики обстріляли КПВВ «Мар’їнка» – прикордонники

Бойовики ввечері 10 грудня обстріляли контрольний пункт в’їзду-виїзду «Мар’їнка» у Донецькій області. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України

«Учора о 21:35 з боку тимчасово окупованого населеного пункту Олександрівка було відкрито вогонь з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї різного калібру по позиціям прикордонників зі складу Об’єднаних сил, що несуть службу на блокпості першого оборонного рубежу перед КПВВ «Мар’їнка». У цей час контрольно-пропускні операції були завершені й в зоні ураження цивільних осіб не було, військовослужбовці знаходились в укриттях. Вогонь у відповідь не відкривався. На щастя, постраждалих немає», – зазначили прикордонники.

У ДПСУ заявили, що дії бойовиків «спрямовані на дестабілізацію ситуації в межах гуманітарних дорожніх коридорів, в результаті якої можливе ведення обмежень на роботу КПВВ».

За даними штабу операції Об'єднаних сил, минулої доби бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі застосовуючи озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України від квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.