Двоє військових поранені через обстріли на Донбасі – штаб ООС

Російські гібридні сили шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі минулої доби 5 лютого , внаслідок обстрілів двоє українських військовослужбовців були поранені, повідомляє пресслужба операції Об’єднаних сил.

У бік Пісків підтримувані Росією бойовики двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Українські позиції неподалік Пищевика були обстріляні зі станкових протитанкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Неподалік Березового російські гібридні сили здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

«Внаслідок дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальних закладах. Стан їхнього здоров’я – задовільний», – ідеться в повідомленні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За даними ЗСУ, за 2021 рік, станом на 21 грудня, в ході бойової обстановки загинули 65 людей із особового складу Збройних сил України.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч людей.