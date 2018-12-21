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21 Грудень 2018, Київ 09:06
Новини | Події

Минулої доби бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню – штаб

Одного українського військового поранено минулої доби на Донбасі

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Упродовж минулої доби, 20 грудня, бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню, тричі застосувавши озброєння, заборонене Мінськими угодами. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

«Зокрема, ворог здійснив обстріли з мінометів калібру 82 міліметри позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Луганське – на Донецькому напрямку, Гнутове на Маріупольському напрямку та з мінометів калібру 120 міліметрів у районі населеного пункту Водяне, що на Маріупольському напрямку. Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населених пунктів Станиця Луганська – на Луганському напрямку, Мар’їнка, Красногорівка, Луганське – на Донецькому напрямку, а також поблизу населених пунктів Гнутове, Лебединське – на Маріупольському напрямку», – ідеться у повідомленні.

Внаслідок бойових дій одного українського військового було поранено.

«Від початку цієї доби ворог відкривав вогонь по позиціях українських військових біля населеного пункту Чермалик, що на Маріупольському напрямку», – зазначили у штабі.

В угрупованні «ЛНР» звинуватили українських військових у восьми обстрілах. У аналогічному угрупованні «ДНР» звіт про хід бойових дій минулої доби не публікували.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України від квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.

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