Бойовики на Донбасі скоротили кількість обстрілів – штаб

Українські військові заявляють, що з початку доби 19 грудня підтримувані Росією бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню, не застосувавши озброєння, заборонене Мінськими угодами.

У цей же час попередньої доби українські військові інформували про сім обстрілів з боку бойовиків.

За даними, штабу операції Об’єднаних сил, під обстрілом 19 грудня опинилися опорні пункти поблизу Новотроїцького та Новомихайлівки на Донецькому напрямку, Чермалика та Павлополя на Маріупольському напрямку.

«Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил протягом поточної доби немає», – ідеться у вечірньому зведенні.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 19 грудня.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України від квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей іще станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.