Після більш ніж півтори доби тиші бойовики порушили домовленості на Донбасі – Міноборони

У Міністерстві оборони України повідомили, що станом на полудень 23 вересня повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі один раз порушили домовленості, досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

«Так, в ранкову пору доби, в районі населеного пункту Водяне помічено проліт ворожого БПЛА із перетином лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби безпілотник противника було подавлено, що унеможливило його подальше застосування», – йдеться в повідомленні.

Близько 7-ї години ранку 23 вересня у штабі операції Об’єднаних сил повідомляли, що минулої і на початку поточної доби по всій лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не було зафіксовано. Інформації про постраждалих чи втрати у ЗСУ також не було.

Бойовики угруповань «ЛДНР» не звітують про ситуацію минулої доби станом на сьогодні.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу і до 6 вересня українські військові не повідомляли про поранених та вбитих внаслідок бойових дій. Тоді внаслідок обстрілів на Донбасі один військовий загинув, ще один був поранений.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.