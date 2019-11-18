Бойовики на Донбасі здійснили 16 обстрілів за добу, втрат немає – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі російські гібридні сили 17 листопада 16 разів порушили режим припинення вогню, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, бойовики використовували і заборонені Мінськими угодами міномети калібру 82 міліметри.

Втрат серед українських військових немає, ідеться в ранковому зведенні.

В угрупованні «ЛНР» повідомили про одне порушення режиму тиші з боку ЗСУ 17 листопада.

В угрупованні «ДНР» зведених даних про бойові дії не наводять, але заявляють про мінометний обстріл з боку українських військових на околиці Горлівки.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.