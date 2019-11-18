Бойовики на Донбасі здійснили 16 обстрілів за добу, втрат немає – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі російські гібридні сили 17 листопада 16 разів порушили режим припинення вогню, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, бойовики використовували і заборонені Мінськими угодами міномети калібру 82 міліметри.
Втрат серед українських військових немає, ідеться в ранковому зведенні.
В угрупованні «ЛНР» повідомили про одне порушення режиму тиші з боку ЗСУ 17 листопада.
В угрупованні «ДНР» зведених даних про бойові дії не наводять, але заявляють про мінометний обстріл з боку українських військових на околиці Горлівки.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ