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07 Травень 2019, Київ 18:52
Новини | Події

На Донбасі 7 травня загинув один український військовий, поранені двоє – штаб

Українські військові заявляють про 13 обстрілів з боку бойовиків з початку доби 7 травня

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У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 7 травня загинув один український військовий, ще двоє зазнали поранення, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 13 обстрілів позицій Збройних сил України.

«Підрозділи Об’єднаних сил дали адекватну відповідь. В межах ділянки розведення біля Станиці Луганської (це неподалік єдиного в Луганській області діючого пункту пропуску – ред.) Об’єднані сили вогонь у відповідь на обстріл не відкривали», – ідеться у вечірньому зведенні.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не подавали зведених даних про бойові дії 7 травня.

Репортаж з тилу бойовиків. Ексклюзив
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Репортаж з тилу бойовиків. Ексклюзив

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.

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