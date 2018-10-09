Один український військовий поранений на Донбасі – штаб

Один український військовий поранений на Донбасі, інформує штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Згідно з повідомленням, від 7 до 18 години 9 жовтня підтримувані Росією бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню, зокрема сім разів – із застосування забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Бойовики «ДНР», зі свого боку, стверджують, що зранку 9 жовтня українська армія випустила 45 мін по семи населених пунктах. В угрупованні «ЛНР» не повідомляють про бойові дії 9 жовтня.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.