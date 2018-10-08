Українські військові не постраждали минулої доби на Донбасі – штаб ООС

Українські військові не зазнали втрат минулої доби, 7 жовтня, у зоні збройного конфлікту на сході України, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

За даними штабу, підтримувані Росією бойовики 27 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, при цьому 11 разів – із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Обстрілів зазнали, зокрема, українські позиції в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Вільний, Катеринівка, Новозванівка, Луганське, Світлодарськ, Новолуганське, Красногорівка, Новомихайлівка, Новотроїцьке, Гнутове, Водяне, Лебединське й Широкине.

У штабі ООС повідомили, що від початку нової доби обстріли продовжилися, але постраждалих серед військових не було.

Станом на ранок 8 жовтня угруповання «ДНР» про обстріли минулої доби зведених даних не наводить, але напередодні вдень повідомляло про загибель одного свого бойовика. В угрупованні заявили, що він загинув через обстріл українських військових.

Угруповання «ЛНР» звинувачує українських військових у сімох обстрілах, даних про постраждалих не наводить.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.