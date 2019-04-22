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22 Квітень 2019, Київ 08:19
Новини | Події

Один військовий поранений на Донбасі в день виборів – штаб

Штаб: підтримувані Росією бойовики двічі порушили режим припинення вогню

Один український військовий поранений на Донбасі в день другого туру виборів президента України, повідомляє штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

Загалом 21 квітня підтримувані Росією бойовики двічі порушили режим припинення вогню.

В угрупованні «ДНР» не повідомляють про бойові дії на Донбасі. В угрупованні «ЛНР» заявляють про п'ять порушень «режиму тиші».

Зеленський, Порошенко. Що буде з Донбасом після виборів? (Відео)
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Зеленський, Порошенко. Що буде з Донбасом після виборів? (Відео)

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На Донбасі від 8 березня діє новий режим тиші, про який домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську. Цього разу, як і раніше, перемир’я не дотримується і порушувалося відразу в перші години після проголошення.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.

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