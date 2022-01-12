Військовий загинув внаслідок обстрілу на Донбасі – штаб ООС

Один український військовий загинув 11 січня на Донбасі внаслідок обстрілу із боку підтримуваних Росією бойовиків, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, це сталося біля Новотошківського, де по позиціях ЗСУ бойовики відкривали вогонь із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Цей обстріл був єдиним порушенням минулої доби, вказують у пресцентрі.

«Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріл», – йдеться в повідомленні.

Станом на 7:00 12 січня порушень режиму припинення вогню з боку підтримуваних Росією сил не зафіксовано, додали у пресцентрі.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.